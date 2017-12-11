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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу общественного транспорта Минска в новогоднюю ночь продлят, сообщил на пресс-конференции начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

Станции метро "Фрунзенская", "Немига", "Октябрьская/Купаловская" закроются в 4.15, остальные - в 4.00. "Последнее отправление автобусов и троллейбусов в районе конечных станций метро запланировано на 4.45, чтобы люди могли добраться из центра города в жилые районы. Начало работы метрополитена 1 января - в 5.30", - отметил Александр Каптюх.

Изменения в работу транспорта вносятся уже с 15 декабря. В частности, по 15 января на автобусных маршрутах №1 и №100 увеличится количество подвижного состава. Предусмотрено увеличение подвижного состава и изменение трасс на различных маршрутах в связи с проведением спортивных и развлекательных мероприятий, таких как шествие Дедов Морозов, Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

"Традиционно резерв подвижного состава будет выделен по окончании фейерверк-шоу и массовых гуляний", - отметил Александр Каптюх.-0-