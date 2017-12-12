Связь 4G может появиться в 2018 году на станциях и в тоннелях минского метро

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году на станциях и в тоннелях минского метро может появиться связь 4G, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора компании beCloud Михаил Дука, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над тем, чтобы покрытие LTE было не только на станциях, но и в перегонах минского метрополитена. Думаю, в следующем году начнем реализацию этого проекта", - пояснил он.

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