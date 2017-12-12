Связь 4G может появиться в 2018 году на станциях и в тоннелях минского метро

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году на станциях и в тоннелях минского метро может появиться связь 4G, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора компании beCloud Михаил Дука, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над тем, чтобы покрытие LTE было не только на станциях, но и в перегонах минского метрополитена. Думаю, в следующем году начнем реализацию этого проекта", - пояснил замгендиректора компании.

Михаил Дука подчеркнул, что beCloud сейчас активно обсуждает эту тему с операторами и метрополитеном. "Есть несколько вариантов реализации этого проекта, мы над этим сейчас работаем. Перед нами стоит задача к Евроиграм решить этот вопрос", - отметил он.

Отвечая на вопрос, будет ли у абонентов velcom доступ к 4G, заместитель гендиректора beCloud обратил внимание, что компания готова предоставить доступ к LTE этому мобильному оператору в короткие сроки и на тех же условиях, что и другим партнерам. "Мы открыты, как только руководство компании velcom примет решение, что они тоже хотят предоставлять эту услугу, доступ будет предоставлен сиюминутно", - заявил он.

Сейчас в Беларуси услуга 4G, работающая на основе сети LTE от beCloud, доступна абонентам мобильным операторов МТС и life:).-0-