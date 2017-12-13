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Восемь предприятий предложат рабочие места на мини-ярмарках вакансий 19-21 декабря в Минске

14.12.2017 10:35 — Новости регионов | БелТА  
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Восемь предприятий предложат рабочие места на мини-ярмарках вакансий 19-21 декабря в Минске
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Минска анонсирует "горячую" неделю для безработных: за три дня восемь столичных предприятий предложат рабочие места на мини-ярмарках вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 19 декабря в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр-т Любимова, 14). Свои вакансии предложат представители ЗАО "СМУ №7 города Лида" Минский филиал, МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч".

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Колоса, 69), где свои предложения представят ГУО "Санаторный ясли-сад №366 Минска", строительное управление №66 ОАО "Стройтрест №7", строительно-монтажное управление "Белэнергомонтаж" филиала РУП "Белэнергострой" и филиал "Сантехгазмонтаж" ОАО "Минскремстрой".

Мини-ярмарка вакансий 21 декабря пройдет в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием представителей ГУ "Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов" и ремонтно-строительного филиала Октябрьского района Минска ОАО "Минскремстрой".

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00. Посетители смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятиях, имеющихся вакансиях, возможностях трудоустройства, условиях труда и оплаты. Также будут представлены сведения о ситуации на рынке труда города, оплачиваемых общественных работах. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам регистрации в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.

Всего столичной службой занятости запланировано 12 мини-ярмарок вакансий в декабре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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