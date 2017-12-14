РЕПОРТАЖ: Городские огни - как изменилось уличное освещение Минска за 200 лет

Белорусская столица засияла волшебными огнями, напоминая минчанам и гостям, что недолго осталось до Нового года. В этот период город выглядит особенно эффектно. В преддверии новогодних гуляний корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как изменилась система наружного освещения за почти 200 лет с момента появления на минских улицах и какие материалы использовались для создания праздничной атмосферы. Светильники-колпаки, старая городская иллюминация, копии архивных документов, фотографии нарядных улиц - все это бережно собрано в музее, открытом менее трех лет назад на предприятии "Мингорсвет". Два небольших зала с экспонатами, и целая эпоха проносится перед глазами.

Экскурсию для нас провели заместитель директора предприятия Николай Вергейчик и Василий Падуто, в прошлом главный инженер, чья трудовая биография в организации начинается с 1970-х. Теперь он на пенсии, но не устает искать в архивах сведения о том, как раньше освещали и украшали улицы Минска.

"Знаете ли вы, что было время, когда фонари работали на спирту, а фонарщикам строжайше запрещалось поддаваться соблазну принять горячительный напиток? - заинтриговал Василий Падуто. - В 1849 году по указу царя появилось на свет "Дело Минской городской думы об освещении города спиртами", изданное на гербовой бумаге с вензелем. За расходованием ценной жидкости следили присяжные смотрители, конструкции закрывались на замок от желающих опохмелиться, а нерадивые фонарщики заносились в черный список. В городе насчитывалось около 150 таких фонарей, каждые десять из них обслуживал один человек. Затем на смену пришли фонари, работающие на керосине, после - на газу. В 1890-х в центре города появилось электрическое освещение, но на окраинах до 30-х годов прошлого столетия еще использовались керосиновые лампы".

К сожалению, данные артефакты в коллекции не представлены, ведь предприятию чуть более 50 лет. Предметы тех времен сохранить не удалось. Зато можно увидеть различные варианты ламповых светильников. Самому древнему из них почти 70 лет. Именно такие болтающиеся на ветру колпаки присутствуют в одном из сюжетов легендарного фильма "Операция "Ы".

"Это потом уже придумали кронштейны, которые жестко фиксировали конструкцию. Здесь у нас есть и ртутные, и натриевые, и применяемые ныне светодиодные светильники", - поясняет Николай Вергейчик.

Один из раритетных экспонатов - массивный осветительный прибор с люминесцентными лампами. Его устанавливали на высоте 12-15 м, и заменить перегоревший элемент было сложной задачей. Такую продукцию заводы прекратили выпускать в 1970 году, но на городских улицах она еще присутствовала до 1990-го. Экспозицию дополняют парковые фонари разной формы, многие из которых эксплуатируются до сих пор. Например, повсеместно встречаются фонари в виде шаров. Только если сначала они были стеклянными и часто бились, то современные образцы изготовлены из небьющегося материала.

Наибольший интерес в преддверии новогодних праздников вызвали стенды, рассказывающие о прошедших за 50 лет изменениях в праздничном оформлении города. "Теперь иллюминация - светодиоды, а раньше были гирлянды с обычными лампочками накаливания, - делится воспоминаниями Василий Падуто. - Их когда-то красили лаком разных цветов. Если бы знали, что будем создавать музей, оставили бы раритеты на память. А так представлены только примеры 7-8 летней давности".

Также в оформлении часто использовался неоновый свет. Наиболее красивые "наряды" Минска демонстрируют фотографии. На них и олимпийский мишка, и растяжки в виде орнамента, и сверкающая звезда в честь присвоения звания города-героя, и гнутые фигурные мигающие элементы на фонарных столбах, называемые ласково "рябинками". Когда белорусские земли входили в состав Российской империи, в высокоторжественные дни Минск украшали сотнями масляных плошек, факелов, свечей, поджигали бочки с керосином, использовали бенгальские огни. Понесенные городом затраты на это были закреплены в документах городской управы.

В центре главного зала музея располагаются тематические сувениры прошлой эпохи: статуэтки фонарщиков, образцы керосиновых фонарей, фонарики, кепки с "огоньками".

Представлены в экспозиции и первые пульты управления освещением, средства связи. Особая гордость музея - архивные снимки, где изображены улицы города еще со старыми ламповыми светофорами, которые также находились на обслуживании "Мингорсвета".

Сегодня уличное освещение Минска - это свыше 140 тыс. светоточек - светильников и красиво подсвеченных жилых домов, зданий. На протяжении месяца город будет сиять новогодними огнями , а потом праздничный наряд образца 2017 года, над созданием которого трудилось немало специалистов, станет историей. Спешите сделать фото!

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА, Максима ГУЧЕКА

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