ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модернизация производств в райцентрах позволяет решить вопросы занятости населения на местах - Рыженков

15.12.2017 18:27 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Модернизация производств в райцентрах позволяет решить вопросы занятости населения на местах - Рыженков
Максим Рыженков. Фото из архива

15 декабря, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Важным итогом модернизации предприятий, расположенных в малых городах, является решение проблем занятости населения. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков сегодня во время рабочей поездки в Добрушский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков ознакомился с организацией производства мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" управляющей компании холдинга ОАО "Белорусские обои", встретился с трудовым коллективом предприятия.

"Создание современных производств открывает хорошие перспективы для развития регионов. Это позволяет решить проблему с оттоком подготовленных кадров в крупные города и за границу. Люди могут реализовать себя не только в столице или областных центрах, но и в малых городах, где есть достойная работа, развитая инфраструктура, все то, что нужно человеку для благополучной жизни. В данном плане я за Добруш очень рад", - сказал Максим Рыженков.

Он также прокомментировал ситуацию с задержкой введения модернизированного производства в эксплуатацию, которая возникла из-за разногласий с китайским подрядчиком. "Данную тему я намерен по возвращении в Минск очень серьезно отработать с правительством. Мы не можем себе позволить тратить средства на охрану, отопление, обслуживание производства, которое не работает", - отметил первый замглавы Администрации. Он заверил, что правительство в кратчайшие сроки примет необходимые решения по скорейшему вводу в строй нового производства.

Максим Рыженков ответил на вопросы работников Добрушской бумажной фабрики. В частности, были обсуждены темы доработки декрета №3, состояния местных дорог, спортивного и культурного досуга.

Первый заместитель главы Администрации посетил также районный территориальный центр социального обслуживания населения, краеведческий музей, принял участие в церемонии открытия XXI Международного турнира по мини-футболу памяти своего отца - первого министра спорта и президента Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
РЕПОРТАЖ: Городские огни - как изменилось уличное освещение Минска за 200 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика