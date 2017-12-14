Модернизация производств в райцентрах позволяет решить вопросы занятости населения на местах - Рыженков

Максим Рыженков. Фото из архива

15 декабря, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Важным итогом модернизации предприятий, расположенных в малых городах, является решение проблем занятости населения. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков сегодня во время рабочей поездки в Добрушский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков ознакомился с организацией производства мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" управляющей компании холдинга ОАО "Белорусские обои", встретился с трудовым коллективом предприятия.

"Создание современных производств открывает хорошие перспективы для развития регионов. Это позволяет решить проблему с оттоком подготовленных кадров в крупные города и за границу. Люди могут реализовать себя не только в столице или областных центрах, но и в малых городах, где есть достойная работа, развитая инфраструктура, все то, что нужно человеку для благополучной жизни. В данном плане я за Добруш очень рад", - сказал Максим Рыженков.

Он также прокомментировал ситуацию с задержкой введения модернизированного производства в эксплуатацию, которая возникла из-за разногласий с китайским подрядчиком. "Данную тему я намерен по возвращении в Минск очень серьезно отработать с правительством. Мы не можем себе позволить тратить средства на охрану, отопление, обслуживание производства, которое не работает", - отметил первый замглавы Администрации. Он заверил, что правительство в кратчайшие сроки примет необходимые решения по скорейшему вводу в строй нового производства.

Максим Рыженков ответил на вопросы работников Добрушской бумажной фабрики. В частности, были обсуждены темы доработки декрета №3, состояния местных дорог, спортивного и культурного досуга.

Первый заместитель главы Администрации посетил также районный территориальный центр социального обслуживания населения, краеведческий музей, принял участие в церемонии открытия XXI Международного турнира по мини-футболу памяти своего отца - первого министра спорта и президента Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова.-0-