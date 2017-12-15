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Более 2,4 тыс. новобранцев приняли присягу в учебном центре в Борисове

16.12.2017 10:36 — Новости регионов | БелТА  
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16 декабря, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 2,4 тыс. новобранцев приняли присягу в учебном центре в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном ритуале принятия присяги в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове принял участие министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Перед присягой в учебном центре представители Минобороны и командиры подразделений центра провели встречи с родными и близкими новобранцев. Родители военнослужащих смогли ознакомиться с условиями быта и проживания, организацией питания и с образцами военной формы одежды, а также получить ответы на все интересующие их вопросы.

Кроме того, масштабные мероприятия прошли на площади церемониалов в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой", где присягу приняли более 500 военнослужащих Брестского гарнизона, а также на площади Победы в Витебске и Кургане Славы в Гродно.

После окончания торжественного мероприятия военнослужащие нового пополнения отправились в первое в их военной жизни увольнение.

В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Слова присяги произносят более 7,5 тыс. призванных на срочную военную службу молодых людей и более 1,5 тыс. призванных на службу в резерве.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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