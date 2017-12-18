Журналист БЕЛТА Валерий Сидорчик награжден Почетной грамотой Гомельского облисполкома

Валерий Сидорчик

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Собственный корреспондент БЕЛТА по Гомельской области Валерий Сидорчик награжден Почетной грамотой Гомельского областного исполнительного комитета. Торжественное чествование состоялось сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник вручил журналисту Почетную грамоту за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в освещении событий, происходящих в общественно-политической, экономической и социально-культурной жизни региона.

Вручая награду, Владимир Дворник отметил оперативность и профессионализм, с которыми корреспондент ведущего в стране информационного агентства подходит к освещению вопросов, касающихся деятельности региона. "Искренне благодарю вас за преданность, плодотворную работу в деле объективного информирования населения", - сказал губернатор. -0-