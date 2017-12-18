Онлайн-приемы и ящики для сбора мнений - в Минске внедряют новые формы работы с обращениями граждан

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личные и выездные приемы граждан в Минске остаются одной из наиболее востребованных форм работы с населением, однако внедряются и новые методы. Об этом сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц горисполкома Татьяна Селивоник, передает корреспондент БЕЛТА.

За 11 месяцев текущего года руководством администраций на личных приемах принято более 3,9 тыс. граждан и юридических лиц, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Эта цифра свидетельствует о том, что гражданам удобно излагать свои проблемы в виде прямого диалога, живого общения с руководителями. Действенным инструментом в налаживании эффективной взаимосвязи между местными органами власти и жителями стали также выездные приемы. Они позволяют не только узнать и решить проблемные вопросы, но и осуществить мониторинг ситуации на местах", - отметила Татьяна Селивоник.

По ее словам, наиболее четко налажена такая работа в администрациях Советского, Фрунзенского и Центрального районов столицы. В частности, в Советском районе утвержден график проведения дополнительных выездных приемов граждан руководством администрации еженедельно по вторникам. Объявления о них размещаются на информационных досках жилых домов, поликлиник, магазинов, школ, детских садов, а также на сайтах администрации и учреждений образования. Часто выездные приемы проводятся совместно с руководителями районных правоохранительных органов, директорами коммунальных служб. В ближайшее время глава администрации будет проводить онлайн-приемы граждан.

С ноября стало больше выездных приемов представителей администрации Фрунзенского района. Для сокращения обращений граждан по вопросу капитального ремонта еженедельно на объектах проводится прием граждан инженером по техническому надзору и представителем подрядной организации. В октябре принято решение о проведении дополнительных приемов, прямых телефонных линий руководством и должностными лицами организаций ЖКХ по субботам.

Руководством Центрального района выездные приемы проводятся два раза в месяц, заместителем, курирующим вопросы ЖКХ, - еженедельно. Также встречи с населением и выездные приемы проводят руководители коммунальных служб, объявления размещаются в организациях здравоохранения, образования, на сайте и в информационном вестнике администрации. Личные приемы каждый понедельник обязаны проводить директора всех участков ЖЭС. Чтобы узнать мнение об их эффективности, в организациях размещены ящики для сбора мнений граждан.

"Во время выездных приемов руководством вышеназванных администраций проблемы граждан решаются более оперативно, некоторые вопросы разъясняются на месте, что позволяет делать вывод об эффективности работы с населением по месту жительства", - отметила Татьяна Селивоник.-0-