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Около 35 тыс. новогодних деревьев планируется реализовать на елочных базарах в Минске

18.12.2017 14:42 — Новости регионов | БелТА  
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Около 35 тыс. новогодних деревьев планируется реализовать на елочных базарах в Минске
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 35 тыс. натуральных елей планируется реализовать на елочных базарах в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Всего определено 237 площадок для торговли новогодними красавицами, они откроются с 22 декабря и завершат работу 31 декабря. Розничные цены сформированы с учетом высоты дерева. Ель до 1 м обойдется покупателям в Br10-22, от 1 до 2 м - Br11,5-26, от 2 до 3 м - Br15-30.

Адреса елочных базаров размещены на сайте учреждения.

В розничной торговой сети предлагаются также искусственные ели. Стоимость пушистых красавиц варьируется: Br3,65-8 за ель до 50 см, Br10,5-39 - за ель до 1 м, Br22-299,7 - за ель до 2 м, Br128-347,65 - за ель до 3 м. Более 40 видов такой продукции производится в республике.

В специализированных отделах торговых организаций представлены свыше 3 тыс. разновидностей елочных украшений, сувениров, праздничной атрибутики, более 100 видов карнавальных костюмов для утренников и детских развлекательных программ, костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Поступили в продажу также нарядные детские платья, тематические текстильные изделия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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