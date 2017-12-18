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Минское метро на зимние праздники будет работать по графику выходного дня
19.12.2017 15:56 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы минского метро будет изменен 23-25 декабря, а также с 30 декабря по 2 января. Такая информация размещена на сайте госпредприятия, сообщает БЕЛТА.
Так, 23 и 30 декабря движение поездов по обеим линиям столичной подземки будет организовано по графику субботнего дня, а 24, 25 и 31 декабря - по графику воскресенья.
Кроме того, 31 января после 19 часов и до окончания работы метрополитена интервал движения поездов по обеим линиям составит 6 мин. Последние поезда с конечных станций отправятся в 4.03.
В новогоднюю ночь станции метро закроются на вход пассажиров в 4.00, за исключением станций "Немига", "Октябрьская" и "Фрунзенская". Их закрытие запланировано на 4.15.
Утром 1 января метро начнет работу в 5.30, движение будет организовано по графику воскресенья. Аналогичный график будет действовать и 2 января.
В случае увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен резерв подвижного состава по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам.-0-
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