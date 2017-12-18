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19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка подарков и угощений "Новогодний кирмаш" пройдет 21-30 декабря в столичном Дворце искусств, сообщили БЕЛТА в УП "Экспофорум".

Торговые ряды разместятся на трех этажах здания. Будут представлены текстиль, одежда, обувь, галантерея, хозяйственные товары, парфюмерия, косметика, сладости. Покупателям также предложат большой выбор авторских сувениров, елочных украшений, изделий художественных промыслов и ремесел.

Гости выставки смогут поучаствовать в конкурсах и совершить путешествие по рождественским кулинарным традициям мира, отправить письмо Деду Морозу или открытку родным и близким. Ежедневно с 12.00 до 16.00 маленьких посетителей ждет сказочный волшебник, предусмотрена стилизованная фотозона.

Всего откроется девять тематических площадок: "Елочный базар", "Фуд Холл", "Фермерский базар", "Шоколадная фабрика", "Салон красоты и здоровья", "Рождественский уголок", "Модная вешалка", "Гостиная Деда Мороза", "Подари добро на Рождество". Кроме того, в программе значатся мастер-классы по декорированию тортов, лепке изделий из соленого теста, лекции, квесты. -0-