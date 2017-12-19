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В Минской области спасатели будут бесплатно раздавать елки

20.12.2017 11:17 — Новости регионов | БелТА  
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В Минской области спасатели будут бесплатно раздавать елки
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на елочных базарах спасатели будут бесплатно раздавать елки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Совместная акция спасателей и работников лесхоза пройдет во всех райцентрах Минской области. "Чтобы получить бесплатно ель, жителям необходимо будет ответить на вопросы в области безопасности. Таким образом мы решили не только создать настроение, но и напомнить взрослым и детям о жизненно важных правилах", - отметила Анастасия Швайбович.

Акция будет проходить с 17.00 до 18.00 21, 26 и 28 декабря на елочных базарах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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