Трассы движения некоторых автобусов и маршруток в Минске изменятся вечером 23 декабря

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трассы движения некоторых автобусных маршрутов в Минске изменятся вечером 23 декабря в связи с проведением новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Центральные улицы города будут перекрыты, ориентировочно с 17.00 до 19.00 транспорт не сможет проехать по маршруту пл. Независимости - пр. Независимости - ул. Ленина - пр. Победителей. Движение автобусных маршрутов №100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК организуется от ул. Московской по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул.Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я.Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Ленинградская", "Вокзал", "Свердлова").

Трассы маршрутов №300Э, 1400-ТК от АВ "Центральный" пройдут по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я.Купалы, пр. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении - по пр. Независимости, Я.Купалы, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской с разворотом налево на перекрестке с ул. Ленинградской. Движение автобусов №1 и 69 организуется от пр. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйская до РК "Бобруйская" в прямом направлении, в обратном направлении - по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр. Машерова, Победителей.

Автобус №163 будет ходить по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях; №119С - от пр. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, К.Цеткин, Бобруйской до РК "Бобруйская" в обоих направлениях с выполнением на измененном участке остановочного пункта "Музыкальный театр"; №73, 1073-ТК - от пр. Победителей по пр. Машерова, ул.Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях.

Движение автобусов №91 организуется по пр. Победителей, Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях; №23, 65 - до РК "Городской Вал" (без выезда на просп. Независимости); №40, 50С - от ул. Московской по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийской в прямом направлении, в обратном направлении - по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по маршрутам.

Маршрут №123 со стороны ул. Маяковского пройдет по трассе троллейбусного маршрута № 6: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской в прямом направлении, в обратном направлении - по ул. Бобруйской, Ленинградской, Свердлова; №127 - со стороны ул. Ульяновской по трассе автобусного маршрута №81Э: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской с выполнением остановочного пункта "Вокзал" на терминале в прямом направлении, в обратном направлении - по ул. Бобруйской, Ульяновской.

Движение маршрутных такси №1056-ТК организуется по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр. Машерова, Победителей в прямом направлении, в обратном направлении - от пр. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской, Ульяновской; №1212-ТК - по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном направлении - по ул. Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской, Ульяновской; № 1119-ТК организуется по пр. Победителей, Машерова, ул. Красная, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном направлении - по пр. Независимости, Машерова, Победителей.-0-