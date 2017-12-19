В Минске установлены планово-расчетные цены на ЖКУ на 2018 год

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2018 год. Решение Мингорисполкома №4161 от 4 декабря 2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Планово-расчетные цены по техническому обслуживанию жилого дома утверждены в размере Br0,1216 за кв.м общей площади жилого помещения в месяц; техническому обслуживанию лифта - Br1,43 за одного человека в месяц; теплоснабжению и горячему водоснабжению - 98,7884 за одну гигакалорию; водоснабжению - Br0,8114 за 1 куб.м; водоотведению (канализации) - Br0,5398 за 1 куб.м.

Также определены планово-расчетные цены по обращению с коммунальными отходами: для домов без функционирующего мусоропровода - Br6,0055, с функционирующим мусоропроводом - Br7,743 за 1 куб.м.

Решение принято на основании Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Беларуси от 18 января 2006 года №54.

Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-