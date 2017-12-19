ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске установлены планово-расчетные цены на ЖКУ на 2018 год

20.12.2017 13:09 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Минске установлены планово-расчетные цены на ЖКУ на 2018 год
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2018 год. Решение Мингорисполкома №4161 от 4 декабря 2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Планово-расчетные цены по техническому обслуживанию жилого дома утверждены в размере Br0,1216 за кв.м общей площади жилого помещения в месяц; техническому обслуживанию лифта - Br1,43 за одного человека в месяц; теплоснабжению и горячему водоснабжению - 98,7884 за одну гигакалорию; водоснабжению - Br0,8114 за 1 куб.м; водоотведению (канализации) - Br0,5398 за 1 куб.м.

Также определены планово-расчетные цены по обращению с коммунальными отходами: для домов без функционирующего мусоропровода - Br6,0055, с функционирующим мусоропроводом - Br7,743 за 1 куб.м.

Решение принято на основании Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Беларуси от 18 января 2006 года №54.

Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Трассы движения некоторых автобусов и маршруток в Минске изменятся вечером 23 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика