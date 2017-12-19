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В минском метро увеличат время стоянки последнего ночного поезда на пересадочной станции
20.12.2017 14:56 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время стоянки последних поездов на пересадочном узле минского метро "Октябрьская"-"Купаловская" с 27 декабря увеличивается, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
"Такое решение принято по результатам мониторинга графика движения электричек и ночного пассажиропотока. У пассажиров для пересадки с одной линии на другую будет в распоряжении 3 минуты", - отметили на предприятии.
Соответственно изменится и график движения последних поездов по остальным станциям метрополитена.-0-
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