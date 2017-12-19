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Временный металлический мост через Припять планируется возвести до начала паводка

20.12.2017 16:27 — Новости регионов | БелТА  
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Временный металлический мост через Припять планируется возвести до начала паводка
Понтонный мост и аварийный мост

20 декабря, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Временный металлический мост через Припять в районе Житковичей планируется возвести к началу паводка. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.

Уже определено место, где будет находиться этот мост, а также тип конструкции. "Проектировщики должны еще разработать предложение, чтобы мост можно было разводить для пропуска теплоходов и других судов, идущих по Припяти", - отметил он.

Необходимость строительства временного моста объясняется тем, что функционирующая сейчас понтонная переправа не выдержит ледохода. "В настоящее время движение по понтонному мосту осуществляется в обычном режиме. Как минимум до конца текущего года никаких форс-мажорных погодных аномалий не предвидится", - подчеркнул собеседник.

Реконструкция треснувшего моста через реку Припять на участке автомобильной дороги Р88 начнется в 2018 году после завершения разработки соответствующей проектно-сметной документации. В правительство направлены документы по включению объекта в Государственную программу по развитию и содержанию автомобильных дорог. -0-

 
Теги: Гомель
 
 
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