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Временный металлический мост через Припять планируется возвести до начала паводка
20.12.2017 16:27 — Новости регионов | БелТА
Понтонный мост и аварийный мост
20 декабря, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Временный металлический мост через Припять в районе Житковичей планируется возвести к началу паводка. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.
Уже определено место, где будет находиться этот мост, а также тип конструкции. "Проектировщики должны еще разработать предложение, чтобы мост можно было разводить для пропуска теплоходов и других судов, идущих по Припяти", - отметил он.
Необходимость строительства временного моста объясняется тем, что функционирующая сейчас понтонная переправа не выдержит ледохода. "В настоящее время движение по понтонному мосту осуществляется в обычном режиме. Как минимум до конца текущего года никаких форс-мажорных погодных аномалий не предвидится", - подчеркнул собеседник.
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