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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске усилили контроль за ценообразованием в преддверии новогодних праздников, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Ежедневно проводится мониторинг уровня предоставляемых скидок по акциям, правильности формирования ценников на товары. Анализ стоимости продуктов питания, закупаемых к праздничному столу, показывает, что цены сохраняются на уровне прошлого года, а по некоторым позициям наблюдается их снижение. Так, свинина по отношению к декабрю 2016 года подешевела примерно на 9%, говядина - на 2%, мясо кур - почти на 7%, рыбные консервы - на 1%.

Меньше средств потратят минчане на сахар, куриные яйца, овощные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, чай. На прошлогоднем уровне находятся цены на колбасные изделия. В числе наиболее популярных новогодних покупок - шампанское, зеленый горошек, сладости и мандарины. Шампанское обойдется покупателям от Br4-4,7 (0,75 л), зеленый горошек - от Br0,79, мандарины - от Br2,69 и выше. В торговой сети представлено более 90 наименований новогодних подарков, подарочные кондитерские наборы стоят от Br4,6 до Br49 в зависимости от веса.

"Для обеспечения доступности потребительских товаров руководители торговых организаций и рынков предупреждены о недопущении необоснованного роста цен и сложившегося уровня торговых надбавок", - подчеркнула Нина Емельянова.

В настоящее время ценовая ситуация в городе стабильная и, по данным за январь-ноябрь, значительно ниже параметров прогноза, предусмотренных правительством и Нацбанком на 2017 год. За ноябрь 2017 года индекс потребительских цен по отношению к октябрю 2017 года составил 100,5 %. С начала года инфляция составила 104,4%, в том числе по продовольственным товарам - 103,4%, по непродовольственным - 102,8%. Колебания розничных цен в организациях торговли связаны с поставками товаров от разных поставщиков и импортеров, уровень отпускных цен у которых зависит от стоимости сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов, сорта и вида продукции, страны происхождения и др.

В городе в предпраздничные дни проводятся многочисленные акции, распродажи и скидки, благодаря которым достигнута ценовая привлекательность на товар. -0-