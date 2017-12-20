Техническая неисправность одного из составов в минском метро привела к небольшой задержке в движении

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая неисправность одного из составов в минском метро сегодня привела к небольшой задержке в движении поездов. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

"В 8.26 на ст. "Спортивная" из-за технической неисправности состава проведена высадка пассажиров, неисправный состав отправлен в тупик ст. "Пушкинская", - сказано в сообщении.

Задержка в движении поездов по второй линии составила 3 минуты.-0-