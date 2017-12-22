Определен график работы минских рынков в рождественские и новогодние праздники

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен график работы рынков Минска в период рождественских и новогодних праздников, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Так, 25 декабря будут работать рынки "Велозаводской" (пер. Рабочий, 5), "Московский" (просп. Газеты "Звязда", 16), "Уральский" (ул. Фроликова, 8), "Восток" (ул. Славинского, 45), "Минский Комаровский рынок" (ул. В.Хоружей, 8), "Раковский кирмаш" (ул. Дунина-Марцинкевича, 11) и "Западный" (ул. Бурдейного, 6).

В период 30-31 декабря покупателей приглашают практически все рынки в административных районах белорусской столицы: "Тутэйшы" (просп. Партизанский, 99), "Чижовский рынок" (проезд Ташкентский, 5), "Червенский рынок в Лошице" (ул. Маяковского, 184), "Свелта" (ул. Малинина, 35а), "Серебрянка" (ул. Плеханова, 89), "Малиновка", ТЦ Maximus" (ул. Есенина, 76), филиал "Курасовщинский рынок" (ул. Корженевского, 2), "Уручье-3" (ул. Никифорова, 51), Центральный рынок стройматериалов (ул. Уручская, 19), "Минский вернисаж" (просп. Независимости, 25б), "Ждановичи" (ул. Тимирязева, 123), а также "Московский", "Уральский", "Восток", "Минский Комаровский рынок", "Раковский кирмаш" и "Западный". Рынок "Велозаводской" 30 декабря будет работать, 31 декабря - выходной.

Все столичные рынки 1 января будут закрыты. В субботу, 6 января, эти торговые объекты будут работать. 7 января выходной запланирован только на рынках "Тутэйшы", "Велозаводской" и "Московский".

Подробный график работы рынков Минска на период с 25 декабря по 7 января размещен на сайте ГУПР.-0-