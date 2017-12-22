Изменения вносятся в работу общественного транспорта Минска в новогодние праздники

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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу городского и пригородного общественного транспорта Минска вносятся изменения в праздничные дни, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь" и ГП "Минсктранс".

23 и 30 декабря движение поездов по обеим линиям столичной подземки организуется по графику субботнего дня, а 24, 25 и 31 декабря - по графику воскресенья. 31 января после 19.00 и до окончания работы метрополитена интервал движения составит 6 минут. Последние поезда с конечных станций отправятся в 4.03, станции "Немига", "Октябрьская" и "Фрунзенская" закроются на вход пассажиров в 4.15, остальные - в 4.00.

Утром 1 января метро принимает пассажиров с 5.30, движение организовано по графику воскресенья, так же как и 2 января. В случае увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен резерв подвижного состава для оперативного подключения к перевозкам.

Работа наземного общественного транспорта в новогоднюю ночь продлевается до 5 утра, последние автобусы, троллейбусы и трамваи от конечных станций метро отправятся в 4.45. По 15 января на автобусных маршрутах №1 и №100 увеличено количество подвижного состава. Традиционно резервные автобусы будут ждать минчан и гостей столицы по окончании фейерверк-шоу и массовых гуляний.

25 декабря и 1 января городские автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут ходить по графику воскресных дней. Поскольку меняется режим работы крупных предприятий города, в эти дни отменяется работа автобусных маршрутов №№ 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э. Одновременно в расписание автобусных маршрутов №№ 130, 134с, 140 вносятся изменения.

Пригородные маршруты будут ходить 31 декабря, 1 и 2 января по графику воскресенья. В связи с прогнозируемым снижением уровня пассажиропотока 31 декабря и 1 января в график вносятся изменения. В частности, 31 декабря отменяется выполнение рейсов №396А МТЗ Колодищи (в 23.45), №343 ж/д ст. Колодищи (в 23.10), №289 Луговая Слобода (в 22.50), №208 Великое Село (в 20.25), №242 Колодищи (Полигон) (в 22.10), № 296 Дубовый Лес (в 19.47), №429 Атолино (в 22.15, 22.45, 23.15, 23.45). Полная информация о расписании пригородного транспорта размещена на сайтах ГУ "Столичный транспорт и связь" и ГП "Минсктранс".

В предстоящие выходные из-за массовых мероприятий в МКСРК "Чижовка-Арена" и МКСК "Минск - Арена" 23 декабря с 10.00 до 17.00 организуется работа временного троллейбусного маршрута №926 "Ст.м. Автозаводская" - Чижовка-Арена", 25 декабря с 9.00 до 17.00 запланировано увеличение подвижного состава на автобусном маршруте №1. 23 декабря ориентировочно с 17.00 до 19.00 на время проведения новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов, следующих по просп. Независимости - ул. Ленина - просп. Победителей.-0-