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ФОТОРЕПОРТАЖ: Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

23.12.2017 19:45 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Около 1 тыс. персонажей приняли участие 23 декабря в театрализованном шествии Дедов Морозов и Снегурочек в Минске.

Маршрут сказочных героев включал площадь Независимости, проспект Независимости, улицу Ленина, проспект Победителей. Финишировала нарядная процессия у Дворца спорта. В отличие от прошлого года своих представителей на праздник отправили не только районы, но и знаковые столичные предприятия, а главный Дед Мороз и его внучка поехали не в карете, а на тракторе. Их сопровождал кортеж из 8 машин.

Завершилось шествие танцевальным флешмобом, поучаствовать в котором смогут зрители. Подарком для гостей стал также пневмофейерверк.

 
Теги: Минск
 
 
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