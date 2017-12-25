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Новогодние представления будут проходить возле минской ратуши до 5 января

26.12.2017 11:50 — Новости регионов | БелТА  
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театрализованные представления "Новогодние приключения в стране волшебства" будут проходить возле столичной ратуши ежедневно до 5 января, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Начало сеансов запланировано на 17.00 и 20.30, длится красочное действо около получаса. Минчане и гости столицы смогут поучаствовать в игровых программах и совершить путешествие в сказку.

По сюжету, у маленькой Лизы злая волшебница украла письмо Деду Морозу - и девочка отправляется на поиски главного героя Нового года. Шоу, которое проходит на сцене у концертного зала "Верхний город", наполнено чудесами, песнями и танцами, в нем присутствуют световые и пиротехнические спецэффекты. В постановке играют актеры театров и детских творческих коллективов.

Также детей приглашают в парк аттракционов, который развернулся на площади Свободы, где они смогут прокатиться на волшебном паровозике. В роли водителя сказочного состава выступает Дед Мороз. Развлекать зрителей будут ростовые куклы - бурые и белые медведи, собачки, сказочные персонажи. Предусмотрена работа точек общепита.

Кроме того, до 15 января открыты торговые ряды ярмарки "Калядны кiрмаш" у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Здесь представлен широкий ассортимент елочных украшений, игрушек, сувениров, подарочных наборов, продовольственных товаров. Можно купить горячую выпечку, драники, блины с разными начинками, горячие и холодные закуски, ароматный глинтвейн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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