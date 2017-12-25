26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приняла участие в республиканской акции "Наши дети". Она посетила столичный детский дом №7 "Семь Я" и вручила его воспитанникам подарки, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Кочановой, очень важно быть рядом с детьми, важно вместе с ними радоваться в ожидании захватывающего праздника. "В нашей стране это (акция "Наши дети". - Прим. БЕЛТА) стало действительно доброй традицией. Белорусы очень отзывчивые, милосердные, добросердечные. Эту идею подхватили буквально все: и те, кто работает на предприятиях, в организациях", - сказала она. Глава Администрации Президента уверена, участие в акции - это большая ответственность для каждого взрослого, это радость прийти в детские коллективы, почувствовать тепло сердец и увидеть улыбки детей. "Надо ценить каждое мгновение этой жизни, чтобы приносить радость тем, кто рядом с нами", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Глава Администрации Президента отметила ценность и важность семьи. "В этот праздничный день очень хотелось бы, чтобы каждый ребенок был в семье. Для меня это важная мечта, желание. И, наверное, в мире было бы больше добра, тепла, отзывчивости, если бы это было именно так", - добавила она.

Воспитанникам детского дома Наталья Кочанова вручила сертификат на телевизор и сладкие подарки. Ребята в свою очередь подготовили яркие творческие номера.

В детском доме сейчас находятся 86 воспитанников от 3 до 17 лет. Они посещают школы, расположенные в Октябрьском районе, но есть дети с особенностями психофизического развития, которым нужны специализированные школы и сады. После девятого класса ребята поступают в лицеи или колледжи.

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