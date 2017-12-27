В Гродно автомобили и мотоциклы выстроили светящийся контур Беларуси

28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 140 автомобилей и 15 мотоциклов выстроили светящийся контур Беларуси в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Необычный флешмоб прошел в Гродно: полторы сотни автомобилей и мотоциклов выстроились в огромную фигуру на площадке для сдачи экзаменов ГАИ.

"Активные автомобилисты города во второй раз проводят подобную акцию. В прошлом году мы выстроились в снежинку из 72 машин. Сейчас повторяем флешмоб в более широком формате. Все строят снежинки, елочки, фигурки снеговиков, а мы решили создать близкий и понятный каждому белорусу символ ", - рассказал один из организаторов акции Михаил Кунцевич.

Машины автолюбителей (к гродненцам присоединились даже владельцы автомобилей из Брестской области) выстроились в контур страны. Поддержали акцию и в ГАИ: спецавтомобили с проблесковыми маячками обозначили на огромном контуре Минск и областные центры.

Строилась фигура в полной темноте. Акцент делался на видеосъемке. Организаторы совместно с автолюбителями пробовали разные режимы "игры света", добивались синхронности во включении фар, аварийной сигнализации, стоп-сигналов.

Фигура из автомобилей стала своеобразным поздравлением с Новым годом от автомобилистов Гродно для всех жителей страны.-0-