ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно автомобили и мотоциклы выстроили светящийся контур Беларуси

28.12.2017 08:56 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 140 автомобилей и 15 мотоциклов выстроили светящийся контур Беларуси в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Необычный флешмоб прошел в Гродно: полторы сотни автомобилей и мотоциклов выстроились в огромную фигуру на площадке для сдачи экзаменов ГАИ.

"Активные автомобилисты города во второй раз проводят подобную акцию. В прошлом году мы выстроились в снежинку из 72 машин. Сейчас повторяем флешмоб в более широком формате. Все строят снежинки, елочки, фигурки снеговиков, а мы решили создать близкий и понятный каждому белорусу символ ", - рассказал один из организаторов акции Михаил Кунцевич.

Машины автолюбителей (к гродненцам присоединились даже владельцы автомобилей из Брестской области) выстроились в контур страны. Поддержали акцию и в ГАИ: спецавтомобили с проблесковыми маячками обозначили на огромном контуре Минск и областные центры.

Строилась фигура в полной темноте. Акцент делался на видеосъемке. Организаторы совместно с автолюбителями пробовали разные режимы "игры света", добивались синхронности во включении фар, аварийной сигнализации, стоп-сигналов.

Фигура из автомобилей стала своеобразным поздравлением с Новым годом от автомобилистов Гродно для всех жителей страны.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Жилищные вопросы стали главной темой обращений граждан к председателю КГК на личном приеме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика