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"Минсктранс" опубликовал карту-схему транспортного обслуживания в новогоднюю ночь

28.12.2017 18:16 — Новости регионов | БелТА  
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" опубликовало карту-схему движения общественного транспорта столицы в новогоднюю ночь, сообщает БЕЛТА.

На линию в новогоднюю ночь выйдут автобусы почти 30 маршрутов, будут обслуживаться 10 троллейбусных и 2 трамвайных маршрута. С полуночи до 5.00 интервалы движения на большинстве маршрутов составят от 15 до 20 минут, но по отдельным (автобусы А26, 44, 112с, 135, 1054н-тк, 1543-ск; А105, 132, 162, 1131н-тк) будут более длительными - от 30 минут до часа.

Поезда метрополитена с полуночи до 4.00 будут ходить с интервалом 6 минут.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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