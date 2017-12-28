Минстройархитектуры предлагает разрешить нуждающимся в жилье минчанам строиться в Смолевичах по заявительному принципу

29 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства предлагает разрешить минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строиться в Смолевичах по заявительному принципу. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем провести эксперимент, чтобы нуждающиеся жители Минска могли по заявительному принципу строить жилье в Смолевичах по указу №240. Многие поддержали эту идею. Думаю, в ближайшее время на этот эксперимент выйдем", - сказал Анатолий Черный.

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