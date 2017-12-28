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Минстройархитектуры предлагает разрешить нуждающимся в жилье минчанам строиться в Смолевичах по заявительному принципу

29.12.2017 13:11 — Новости регионов | БелТА  
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Минстройархитектуры предлагает разрешить нуждающимся в жилье минчанам строиться в Смолевичах по заявительному принципу
Фото из архива

29 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства предлагает разрешить минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строиться в Смолевичах по заявительному принципу. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем провести эксперимент, чтобы нуждающиеся жители Минска могли по заявительницу принципу строить жилье в Смолевичах с поддержкой по указу №240. Многие поддержали эту идею, будем еще обсуждать. Думаю, что в ближайшее время на этот эксперимент выйдем и сдвинем с места тему и идею строительства жилья в городах-спутниках", - сказал Анатолий Черный.

По его словам, планом на текущий год было определено строительство в городах-спутниках 10 тыс. кв.м жилья. "Задачу мы перевыполнили - практически 80 тыс. кв.м построили", - рассказал министр. При этом Анатолий Черный подчеркнул, что даже этой цифры недостаточно, чтобы развить данное направление, поэтому министерство с согласия губернатора Минской области и предлагает пойти на эксперимент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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