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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в январе в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Так, ЦУМ 13, 20 и 27 января предложит скидку 17% на непродовольственные товары.

ГУМ объявляет о снижении цен 11, 18 и 25 января на 17% на непродовольственные товары, на 5% на продовольственные товары (акция "Щедрый день"). Держатели дисконтных карт 13, 14, 27 и 28 января смогут купить непродовольственные товары со скидкой 20%, а также продовольственные со скидкой 7%.

Универмаг "Беларусь" проведет 9, 16, 23 и 30 января акции по снижению цен на 17% на непродовольственные товары, а также на 5% на продовольственные. Для держателей дисконтных карт днями скидок будут 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 января (товары подешевеют на 20%, продовольственные - на 5%).

Торговый дом "На Немиге" снижает цены каждую среду января на 17% на непродовольственные товары и на 5% на продовольствие.

"Кирмаш" предоставит скидки в 20% каждую среду и пятницу, а также 6 января.

Магазины торгового центра "Столица" предложат скидки от 5% до 50% 14 и 21 января.

"Трикотажторг" (ул. Платонова, 30/2) будет продавать товары отдельных производителей со снижением цен от 20% до 70% весь месяц, а 5, 11, 17 и 30 января скидки будут предоставляться в размере 15% на все товары.

"Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) каждый понедельник месяца объявляет скидки на 20% (на парфюмерию и моющие средства при покупке от двух единиц), каждую среду - на 15%, а каждую пятницу - на 17% (на товары стоимостью более Br1). По 31 января здесь можно будет сэкономить до 20% от стоимости при покупке холодильников, до 15 января - до 15% при приобретении товаров для зимнего спорта.

Магазин "Северянка" (ул. Ангарская, 38) предоставит скидки 15% на отдельные группы товаров каждый четверг месяца;

"Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) - 15% на некоторые группы товаров каждую среду, а также с 1 по 7 января - 15% на отдельные группы товаров и от 15% до 60% - на товары отдельных производителей в течение всего месяца.

"Сандрик" (просп. Газеты "Правда", 40) предложит 9, 16, 23 и 30 января скидку 15% на некоторые группы товаров;

"1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) - 15% - каждый четверг;

"Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) - от 10% до 70% на товары отдельных производителей с 2 по 7 января;

"Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - от 15% до 35% - каждые вторник, четверг, а также 7, 8, 21 января.

"Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) предлагает скидку 20% каждую среду;

"Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) - каждую среду и четверг 15%;

"Торговый дом "Дюймовочка" (ул. Притыцкого, 40) - каждую субботу и воскресенье 20%;

"Лянок" (просп. Независимости, 46) - каждую среду и субботу 18%;

"Для дома" (ул. Ландера, 4) - каждый четверг и субботу 15%;

"Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) - с 1 по 14 января на отдельные группы товаров 15%;

"Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30) - каждый четверг на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа "Гранд 1,6" - 20%.

Универсам "Кунцевщина" (ул. Матусевича, 75) 24 и 25 января предложит покупателям скидки на все непродовольственные товары 15%. Кроме того, каждый вторник скидка 10% будет в отделе "Товары для дома и семена".

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-