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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуляния в новогоднюю ночь развернутся в Минске на 23 площадках, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Главной праздничной площадкой станет территория у Дворца спорта. Там с 23.00 31 декабря до 4.00 1 января пройдет программа "С Новым годом, столица!", в 1.30 начнется музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу, которое продлится 15 минут.

В Заводском районе новогодние программы можно увидеть возле спорткомплексов "Чижовка-Арена" (с 1.00 до 4.00) и МФК "Мандарин" по ул. Герасименко (с 1.00 до 3.00), а также возле универмага "Беларусь" и супермаркета "Соседи" по ул. Селицкого (с 1.00 до 3.00).

В Ленинском районе развлекать минчан и гостей города будут с полуночи до 3.30 в Лошицком усадебно-парковом комплексе и на площадке перед кинотеатром "Салют" (просп. Рокоссовского, 150а).

В Московском районе новогодние гуляния развернутся в парке им. М.Павлова (с 1.00 до 4.00), сквере "Полянка" по ул. К.Либкнехта, на ул. Я.Чечота в микрорайоне Брилевичи (с 1.00 до 3.00).

Праздничные мероприятия в Октябрьском районе начнутся в 1.00 на площади у культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги (ул. Чкалова, 7).

Гуляния в Партизанском районе намечены с 00.30 до 4.00 в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова,1) и на площадке близ памятника советским летчикам по ул. Карвата.

В Первомайском районе в предстоящую новогоднюю ночь с 1.00 до 3.00 будут работать четыре площадки: по просп. Независимости, 116, ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120-й дивизии, 15.

В Советском районе программу "Новый год - время чудес!" представят с 00.30 до 4.00 на площадке перед Комаровским рынком.

Во Фрунзенском районе развлекательные мероприятия будут проходить с 1.00 до 4.00 у Ледового дворца спорта Минской области (ул. Притыцкого, 27), в парке им. Уго Чавеса, на площадках у ТЦ "Максимус" (ул. Лобанка, 94) и рынка "Западный" (ул. Бурдейного, 6).

В Центральном районе массовые гуляния с 1.00 до 4.00 развернутся на площадке у Минского государственного Дворца детей и молодежи (ул. Старовиленский тракт, 41).

В концертах примут участие творческие коллективы, популярные белорусские эстрадные исполнители. В их репертуаре - новогодние и рождественские песни.-0-