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Станции минского метро на Новый год будут работать до четырех утра
31.12.2017 14:15 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции минского метро на Новый год будут работать до четырех утра, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
"Этой новогодней ночью станции минского метро закроются на вход только в 4 утра, а пересадочный узел и Немига - в 4.15. Вестибюль станции метро "Купаловская" будет работать до 21 часа", - проинформировали в метрополитене.
Первого января метро откроется как обычно в 5.30.-0-
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