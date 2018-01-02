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Температурные рекорды побиты 2 января в Витебской области

03.01.2018 10:59 — Новости регионов | БелТА  
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Температурные рекорды побиты 2 января в Витебской области
Фото из архива

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 2 января в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На некоторых метеостанциях в Витебской области 2 января были установлены максимумы температур. Температурные рекорды были побиты в Березинском заповеднике - плюс 6 градусов (предыдущий максимум дня - плюс 5,7 в 1984 году), в Полоцке - 5,9 градуса тепла (плюс 5,3 в 2007-м). Максимумы температур были установлены и в Лепеле - 5,4 градуса тепла (плюс 5,1 в 1984-м), Докшицах - плюс 5,2 (4,7 градуса тепла в 1984-м), Езерище - плюс 4,4 (4,2 градуса тепла в 2007-м)", - сказали в Гидромете.

Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается слабый туман, местами гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня составит от нуля до плюс 5 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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