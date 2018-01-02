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В лесах под Гродно выросли лисички

03.01.2018 16:07 — Новости регионов | БелТА  
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В лесах под Гродно выросли лисички

3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Зимний грибной сезон открылся в лесах под Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Необычайно теплая зима принесла для любителей тихой охоты неожиданные подарки под елку. Впрочем, для того чтобы их найти, надо отправить в лес: из-за теплой погоды здесь в январе выросли лисички.

Сообщение о том, что в лесу можно насобирать грибов, стали появляться на этой неделе в соцсетях. Проверили информацию с выездом на место и корреспонденты БЕЛТА. Улов небольшой, но грибы есть: за получасовую прогулку в пригородном лесу было найдено около десятка лисичек. Некоторые грибы выглядели совсем молоденькими и свежими.

Встреченная местная жительница Мария подтвердила, что также находила грибы. "Впервые за всю жизнь - в январе! Вообще не припомню такой теплой зимы", - отметила она. Грибов в лесу немного, но при должном подходе на суп или поджарку насобирать можно.

"Конечно, грибам не свойственно расти зимой. Сейчас это связано прежде всего с аномально теплой погодой. Продолжают удивлять и другие растения, в частности, в Гродно зацвели розы и ромашки", - рассказала старший преподаватель кафедры ботаники ГрГУ им. Янки Купалы Наталья Прибыловская. То, что лисички начали расти в январе, вряд ли скажется на урожае грибов в следующем сезоне, особенно если резко не ударят морозы.

Впрочем, погода в Гродно продолжает ставить рекорды. Например, в первый день нового года воздух прогрелся до отметки плюс 6,5 градуса. И, судя по прогнозам, прихода настоящей зимы - с морозами и снегом - в ближайшие дни ожидать не стоит.-0-

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Гродно
 
 
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