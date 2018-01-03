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Опорная конструкция будет установлена на аварийном мосту через Сож до ремонтных работ
03.01.2018 19:23 — Новости регионов | БелТА
3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поддерживающая опорная конструкция будет установлена на признанном аварийным мосту через Сож на трассе М8 до проведения восстановительных ремонтных работ, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.
"После появления трещины в конструкции моста
На подходах к мосту установлены соответствующие дорожные знаки, а также схемы, которые информируют водителей, у которых полная масса транспортного средства превышает 5 т, о необходимости двигаться в обход данного автодорожного моста. Большегрузы направляют через город. Соблюдение ограничений контролируют передвижные посты транспортной инспекции.
Данный мост связывает объездную дорогу, которая ведет в областной центр. Это участок республиканской трассы M8 граница России - Витебск - Гомель - граница Украины.-0-
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