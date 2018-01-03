4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые виды социальных услуг внедрены в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Так, в Центральном районе реализуется социальный проект "Внучка на час". Пенсионеры, которые не находятся на надомном обслуживании, могут пригласить человека, который поможет им убрать квартиру, вымыть окна, купить продукты, принести лекарства, оплатить жировку. В Октябрьском районе стали предлагать услугу "Минутка для мамы", когда ребенок на пару часов остается под опекой педагогов-психологов территориального центра.

Также в столице развиваются новые формы социального обслуживания посредством государственного социального заказа. В их числе прием-передача сообщений в экстренные службы от лиц, имеющих нарушения слуха, обучение основам компьютерной грамотности без зрительного контроля с помощью программ экранного доступа, пользованию смартфонами, планшетами и мобильными приложениями для незрячих, сопровождение при трудоустройстве людей с инвалидностью, предоставление медико-социальных и бытовых услуг инвалидам по зрению посредством адаптивных технологий.

Для повышения социального статуса, творческой активности, качества жизни пожилых минчан в городе создан Университет третьего возраста, в котором функционируют факультеты информатики, журналистики, иностранных языков, основ психологии и социальной работы. Занятия ведут волонтеры – студенты и сотрудники столичных организаций. Социальными услугами в рамках проекта воспользовались более 1,5 тыс. человек.

Всего в столичной системе социальной защиты работает почти 3 тыс. человек. На учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состоит более 204,7 тыс. граждан, в отделениях социальной помощи на дому обслуживается около 3,3 тыс. человек.

Кроме того, востребованы разовые социально-бытовые услуги, предоставляемые по социально низким ценам. В 2017 году ими воспользовались более 9,2 тыс. минчан. Услуги сиделки предоставлены 210 гражданам, услуги няни - 730 семьям.

В столице работают отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, открыто 275 кружков (клубов) по интересам. Молодых инвалидов принимают 10 отделений дневного пребывания. Более 2,8 тыс. человек проживают в домах-интернатах системы комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.-0-