ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изменилось расписание работы МРЭО ГАИ Минской области

08.01.2018 12:57 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен график приема граждан в подразделениях межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела и административной практики УГАИ УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Зарегистрировать транспортное средство и получить водительское удостоверение можно будет со вторника по субботу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Возврат водительского удостоверения и (или) талона к нему после его или их изъятия производится в понедельник и четверг с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00, в субботу - с 09.00 до 13.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика