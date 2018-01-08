Во время мероприятия

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Голосуем в Центральном!" стартовал в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во время встречи в администрации Центрального района, которая прошла в формате общественного обсуждения, собравшимся было представлено несколько направлений информационного сопровождения выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва. В частности, жителей пригласили 18 февраля принять участие в акции "18 плюс". Для этого необходимо взять в почтовых отделениях, поликлиниках, магазинах и других местах распространения флаер с соответствующей эмблемой, заполнить его, указав контактные данные, номер избирательного участка, и оставить в день голосования у волонтеров. Восемнадцать счастливчиков ожидает сюрприз.

Также в преддверии выборов планируется провести социологический опрос среди жильцов, в котором будут задействованы представители Центра социологических и политических исследований БГУ, общественных организаций, молодежи. Он позволит не только актуализировать вопросы избирательной кампании, но и получить обратную связь по волнующим общество проблемам. Полученная информация в дальнейшем примет форму наказов избирателей депутатскому корпусу.

Еще одним новшеством станет мобильное приложение, которое подскажет жильцам местонахождение избирательных участков и проложит к ним маршрут от дома. Сервис бесплатно можно скачать через магазины интернет-приложений.

Большое внимание уделено формированию программ мероприятий на избирательных участках, к их подготовке привлекались предприятия и организации районов, учреждения здравоохранения. Запланировано проведение мастер-классов по кулинарному искусству от шеф-поваров ресторанов, изготовлению сувениров из различных материалов, консультации по дизайну, здоровому образу жизни. В частности, врачи-стоматологи расскажут, как правильно ухаживать за зубами, подобрать средства гигиены. Свою продукцию на площадках представят автоцентры.

Также в день голосования будет проводиться акция "Цветы Центрального района". Жителям предложат поучаствовать в благоустройстве дворовых территорий, среди избирателей будут распространяться семена бархатцев. Весной граждане вместе с депутатами и представителями администрации смогут высадить подросшую рассаду на клумбы.

"Любые выборы - важное событие в жизни государства, и главная задача проекта - привлечь как можно большее количество избирателей, чтобы они отдали свои голоса и избрали тех депутатов, которые помогут сделать район краше, чище, уютнее, комфортнее для бизнеса. Мероприятия направлены на развитие и поддержку инициатив каждого через привлечение к общественно значимой деятельности. Хотели бы, чтобы многие идеи нашли продолжение и после избирательной кампании", - отметил глава Центрального района города Игорь Бузовский.

Подробная информация о проекте "Голосуем в Центральном!" размещена в специальном выпуске информационного вестника "Аргументы и факты Центрального района Минска". -0-

Фото Егора Павлющика