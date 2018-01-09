|
Мингорисполком объявил прием заявок на конкурс инвестпроектов для предоставления господдержки
09.01.2018 20:02 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком объявил о приеме заявок на конкурс инвестпроектов для оказания господдержки субъектам малого бизнеса, сообщили БЕЛТА в комитете экономики городского исполнительного комитета.
Заявки принимаются по 9 февраля текущего года включительно, порядок и условия проведения конкурсного отбора размещены на сайтах Мингорисполкома и комитета в рубрике "Предпринимательство". Помощь будет предоставляться в виде субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами.
Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться по адресу г. Минск, ул. Берсона, 3, каб. 911, 912, телефоны: 8(017) 200-28-18, 200-51-24, электронная почта mgik.ke.pred@minsk.gov.by.
В целом на поддержку малого предпринимательства в Минске в 2018 году планируется направить Br930 тыс. Государственная финансовая помощь предоставляется для реализации инвестпроектов, предусматривающих создание, развитие и расширение производств, выпуск экспортно ориентированной, импортозамещающей, энерго- и ресурсосберегающей продукции, внедрение новых технологий. Обязательным условием финансирования является создание рабочих мест.
Предприниматели могут получить льготные кредиты, субсидии для возмещения части процентов за пользование кредитными ресурсами и расходов на выплату лизинговых платежей.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии