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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" с февраля начнет выпускать талоны с новым дизайном и дополнительной защитой от подделок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале предприятия "Агентство Минсктранс".

Новые билеты по своему дизайну не сильно отличаются от предыдущих, хотя цвета стали ярче. Основные изменения заключаются в том, что талоны стали горизонтальными, а также теперь у них с обеих сторон есть белые поля для отметки компостера.

"В феврале мы получим талоны с новым дизайном, и по мере поступления заявок от точек реализации они будут поступать в оборот. Причем параллельно будут действовать и талоны предыдущего дизайна, поскольку речь идет лишь о внешних изменениях, цена за билет останется прежней - 60 копеек в кассе, 65 - у водителя, и соответственно 75 и 80 копеек - за проезд в экспрессе. Мы поменяли дизайн, чтобы было удобнее пассажирам: изображения более четкие, оттиск компостера тоже получается более ярким. И не нужно думать, как пробивать талон, поскольку белое поле будет с обеих сторон", - пояснила главный экономист филиала Ирина Доморева.

Дополнительная степень защиты внутри билета, по словам специалиста, - оправданная мера, поскольку предприятию доводилось сталкиваться со случаями подделки талонов.-0-