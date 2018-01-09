ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Служба занятости Минска в январе проведет дни предприятий

10.01.2018 11:21 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Служба занятости Минска в январе проведет дни предприятий
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Минска в январе проведет дни предприятий, преимущественно строительной отрасли, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

На тактих формах встреч нанимателей с соискателями рабочих мест, как дни предприятий представители организаций разных форм собственности рассказывают об условиях труда, его оплате, производимой продукции. В частности, 11 января свои вакансии представят ремонтно-строительный филиал Первомайского района ОАО "Минскремстрой" и филиал "Электромонтажстрой" ОАО "Минскремстрой". Встреча состоится в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с 10.00 до 12.00.

В то же время 16 января отдел обслуживания граждан №2 (пр-т Любимова, 14) приглашает желающих найти работу на день трех предприятий: ремонтно-строительных филиалов ОАО "Минскремстрой" Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов.

Желающие устроиться на ОАО "Камволь" смогут посетить предприятие (ул. Маяковского, 176) 23 января. И 24 января служба занятости проведет в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) сразу три дня предприятий: ремонтно-реставрационного филиала ОАО "Минскремстрой", филиала "Сантехгазмонтаж" ОАО "Минскремстрой", филиала "Завод строительных изделий" ОАО "Минскремстрой". Время этих встреч также с 10.00 до 12.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
"Минсктранс" с февраля предложит талоны нового дизайна с дополнительной защитой от подделок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика