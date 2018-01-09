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Три крупные ярмарки вакансий пройдут в Минской области в январе

10.01.2018 11:57 — Новости регионов | БелТА  
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Три крупные ярмарки вакансий пройдут в Минской области в январе
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионах Минской области для желающих трудоустроиться пройдут три крупные ярмарки вакансий, а также ряд других мероприятий, направленных на содействие занятости населения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

Так, управление по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома 24 января проведет ярмарку вакансий в районном центре по ул. Советской, 24 с 10.00 до 12.00. Приглашенные специалисты кадровых служб организаций и специалисты управления предоставят заинтересованным сведения об имеющихся в регионе вакансиях, условиях трудоустройства, размере заработной платы.

Ярмарка вакансий для имеющих судимость граждан состоится 25 января (с 10.00 до 12.00) в Столбцах по ул. Гайдука, 21 во время проведения Столбцовским РОВД воспитательного мероприятия. Здесь специалисты государственной службы занятости предоставят сведения об имеющихся вакансиях на рынке труда района, а работники территориального центра социального обслуживания расскажут о видах услуг, оказываемых социально уязвимым категориям населения, а также людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома проведение ярмарки вакансий намечено на 26 января в Борисове. По ул. 8 Марта с 11.00 до 13.00 специалисты кадровых служб различных организаций и специалисты управления предоставят посетителям сведения об имеющихся в регионе вакансиях.

В январе в Минской области проходят и другие мероприятия по содействию занятости населения. Специалисты соответствующих управлений райисполкомов во время прямых телефонных линий отвечают на вопросы граждан о регистрации в качестве безработного, направлении на обучение, участии в общественных оплачиваемых работах. Такие прямые линии уже состоялись в Воложинском и Молодечненском районах. Сегодня мероприятие прошло в Солигорском районе. Кроме того, 12, 19 и 26 января прямые линии запланированы в Мядельском районе (по телефонам 8-01797-54-842 или 8-01797-55-835).Также в районах организуются информационные мероприятия, где безработным предоставляются сведения о наличии вакансий, проводятся беседы по вопросам занятости, в том числе о возможности выделения субсидии для открытия собственного дела, о профессиональном обучении.

В банке вакансий Минской области насчитывается более 9,2 тыс. предложений о трудоустройстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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