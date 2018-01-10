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Календарь туристических событий 2018 года подготовили в Минске

11.01.2018 15:56 — Новости регионов | БелТА  
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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Календарь туристических событий на 2018 год подготовили в Минске. Информация о предстоящих мероприятиях размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В афише значатся концерты популярных российских, белорусских, зарубежных исполнителей и творческих коллективов, шоу иллюзионистов, спортивные соревнования, фестивали. Кроме того, туристов приглашают принять участие в праздниках, которые знакомят с народными обрядами. Так, в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в Озерце пройдут гуляния "Шчодрык", "Кахаем па-беларуску", "Даравальная нядзеля", "Гуканне вясны", "Вербніца", "Юр'я", "Зялёныя святкі", "Зажынкі", "Жыцень", "Каляды" и др.

Любителям спорта будут интересны этап Кубка мира по велоспорту на треке, Кубок Федерации (Беларусь-Германия), финал кубка мира по конькобежному спорту, международные соревнования по велоспорту "Гран-при Минска", Минский полумарафон, соревнования BabyCup по художественной гимнастике и др.

Гостей города и минчан ожидает немало музыкальных подарков. Ярких исполнителей соберет проект "Мінскі джаз" и международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает", профессиональные танцоры продемонстрируют свое мастерство на Minsk Spring Tango Festival. Возможность молодым талантливым музыкантам выступить на одной сцене со всемирно известными артистами предоставит Международный фестиваль Юрия Башмета.

Концертные залы и музеи столицы разрабатывают тематические программы к 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, 3 июля, Дню города, рождественским и новогодним праздникам. В апреле состоятся 21-я международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2018" и международный фестиваль короткометражных фильмов Cinema Perpetuum Mobile.

Наиболее богат событиями май. В это время состоятся карнавал "VIVA Ровар", который откроет велосезон, международный фестиваль театров кукол, фестиваль-ярмарка ремесел "Вясновы букет", акция "Ночь музеев". На фестивале "Битва четырех эпох" можно будет перенестись во времена викингов, ВКЛ, войны с Наполеоном, Средневековье. Запланированы выступления музыкантов, танцоров, уличных театров, инсценировки, турниры. Будет дан старт летнему музыкально-туристическому сезону в Верхнем городе.

Летом предполагается провести международный слет караванеров, праздники на тему купальских традиций, фестивали "Наш Грюнвальд", "Путь Викингов", арт-пикник Freaky Summer Party, осенью - международный фестиваль исторической реконструкции "Мінск старажытны", фолк-фест "Камянiца", бразильско-белорусский стрит-арт фестиваль Vulica Brasil, закрытие мотосезона, форум театрального искусства "Теарт".

К числу наиболее значимых мероприятий 2018 года относится музыкальный конкурс "Детское Евровидение", который Беларусь примет во второй раз. В ноябре ценителей киноискусства приглашают на кинофестиваль "Листопад", который заслуженно считается одной из визитных карточек культурной жизни города. В декабре состоится Рождественский оперный форум.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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