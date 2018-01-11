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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 16-18 января

12.01.2018 15:38 — Новости регионов | БелТА  
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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 16-18 января
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Минска проведет на следующей неделе три мини-ярмарки вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 16 января в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр.Любимова, 14). Свои предложения представит КУП "Торговый центр "Радзивилловский".

Затем 17 января в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Колоса, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями государственного учреждения "Белорусский культурный центр духовного Возрождения" и ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 18 января. В ней примут участие представители филиала "Служба энергохозяйства" ГП "Минсктранс", производственного унитарного предприятия "Амкодор-Логойск", ООО "Артифекс".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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