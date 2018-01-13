Поврежденный из-за непогоды понтонный мост в Житковичском районе планируется восстановить в течение дня

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14 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Понтонный мост в Житковичском районе, крепление которого было повреждено из-за резких изменений погодных условий, планируется восстановить в течение дня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

"Из-за резкого изменения погодных условий оказалось сорванным крепление моста. Принимаются меры по восстановлению. Планируется, что переправа будет восстановлена в течение дня", - рассказал Владимир Макаров.

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