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Поврежденный из-за непогоды понтонный мост в Житковичском районе планируется восстановить в течение дня

14.01.2018 10:53 — Новости регионов | БелТА  
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Поврежденный из-за непогоды понтонный мост в Житковичском районе планируется восстановить в течение дня
Фото из архива

14 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Понтонный мост в Житковичском районе, крепление которого было повреждено из-за резких изменений погодных условий, планируется восстановить в течение дня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

"Из-за резкого изменения погодных условий оказалось сорванным крепление моста. Принимаются меры по восстановлению. Планируется, что переправа будет восстановлена в течение дня", - рассказал Владимир Макаров.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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