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Поврежденный из-за непогоды понтонный мост в Житковичском районе планируется восстановить в течение дня
14.01.2018 10:53 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
14 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/.
"Из-за резкого изменения погодных условий оказалось сорванным крепление моста. Принимаются меры по восстановлению. Планируется, что переправа будет восстановлена в течение дня", - рассказал Владимир Макаров.
/Будет дополнено/.-0-
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Поврежденный из-за непогоды понтонный мост в Житковичском районе планируется восстановить в течение дня
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