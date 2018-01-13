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Поврежденный из-за непогоды понтонный мост в Житковичском районе планируется восстановить в течение дня
14.01.2018 10:53 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
14 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/.
"Из-за резкого изменения погодных условий - пошел лед - оказалось сорванным крепление моста. Принимаются меры по восстановлению. Планируется, что переправа будет восстановлена в течение дня", - рассказал Владимир Макаров.
Как сообщается на официальном сайте МЧС, до разрешения ситуации спасателями на катерах осуществляется перевозка людей с одного берега на другой. По состоянию на 10.00 14 января, перевезено 39 человек (36 взрослых, 3 детей). Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромная переправа для легковых автомобилей в районе д. Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М-10) - г. Калинковичи (Р-131) - г. Мозырь (Р-36) - г.п. Лельчицы (Р-128) - г. Туров и через г. Житковичи (М-10) - г. Пинск (Р-6) - г. Столин (Р-88) - г.п. Давид-Городок - г. Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.
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Поврежденный из-за непогоды понтонный мост в Житковичском районе планируется восстановить в течение дня
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