Понтонный мост и аварийный мост. Фото из архива

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Временный объездной мост через Припять в Житковичском районе будет возведен до середины марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.

В настоящее время на двух берегах реки дорожными службами ведется оборудование подходов к будущему мосту - насыпается земляное полотно. "После этого специалисты приступят к возведению моста. Он будет представлять собой металлическую сборно-разборную конструкцию. Движение по нему будет открыто для транспорта и для людей", - пояснил Игорь Матвецов.

Строительство временного моста наряду с возведенным понтонным - одна из мер, заменяющая стационарный автомобильный мост через Припять, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина. Необходимость строительства временного моста объясняется тем, что понтонная переправа не выдерживает ледохода .

Как сообщалось, в ночь на 14 января из-за резкого изменения погодных условий - пошел лед - оказалось сорванным крепление понтонного моста. В настоящее время принимаются меры по его восстановлению. По информации, размещенной на официальном сайте МЧС, до разрешения ситуации спасателями на катерах осуществляется перевозка людей с одного берега на другой. По состоянию на 10.00 14 января, перевезено 39 человек (36 взрослых, 3 детей). Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромная переправа для легковых автомобилей в районе д. Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М-10) - г. Калинковичи (Р-131) - г. Мозырь (Р-36) - г.п. Лельчицы (Р-128) - г. Туров и через г. Житковичи (М-10) - г. Пинск (Р-6) - г. Столин (Р-88) - г.п. Давид-Городок - г. Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.-0-