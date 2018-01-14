Организации ЖКХ Минска в 2018 году снизят затраты на оказание услуг на Br9 млн

Во время пресс-конференции

15 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Снижение затрат на оказание ЖКУ в Минске в 2018 году ожидается на уровне Br9 млн. Об этом сообщила заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юлия Сагайдак в пресс-центре БЕЛТА.

"Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составило свыше Br17 млн, на 2018 год ожидается снижение в размере Br9 млн", - сказала Юлия Сагайдак.

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