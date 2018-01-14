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Организации ЖКХ Минска в 2018 году снизят затраты на оказание услуг на Br9 млн
15.01.2018 11:32 — | БелТА
Во время пресс-конференции
15 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Снижение затрат на оказание ЖКУ в Минске в 2018 году ожидается на уровне Br9 млн. Об этом сообщила заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юлия Сагайдак в пресс-центре БЕЛТА.
"Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составило свыше Br17 млн, на 2018 год ожидается снижение в размере Br9 млн", - сказала Юлия Сагайдак.
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