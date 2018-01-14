Организации ЖКХ Минска в 2018 году снизят затраты на оказание услуг на Br9 млн

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15 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Снижение затрат на оказание ЖКУ в Минске в 2018 году ожидается на уровне Br9 млн. Об этом сообщила заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юлия Сагайдак в пресс-центре БЕЛТА.

"Показатель по снижению затрат устанавливается госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда", - сказала Юлия Сагайдак. - Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составило свыше Br17 млн, на 2018 год запланировано снижение в размере около Br9 млн".

Среди резервов для снижения затрат на ЖКУ она назвала оптимизацию норм и нормативов по их оказанию, снижение энерго- и электропотребления. "Большое влияние оказывает реализация механизма установления планово-расчетных цен. Изначально затраты рассчитываются предприятиями, проходят процедуру согласования. Затем тарифы утверждаются в увязке с доказанными затратами", - добавила она.

Повышение тарифов происходит один раз в год, в расчете на двухкомнатную квартиру с тремя проживающими составляет около Br10 при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг.-0-

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