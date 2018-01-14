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Социальные скидки в минских магазинах сохранятся в 2018 году

15.01.2018 14:16 — Новости регионов | БелТА  
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Социальные скидки в минских магазинах сохранятся в 2018 году
ГУМ. Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году ряд торговых предприятий Минска продолжит оказывать социальную помощь отдельным категориям граждан в форме скидок, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Благодаря развитию государственно-частного партнерства пролонгированы соглашения на 2018 год с рядом столичных магазинов и универмагов. С 9.00 до 12.00 магазины, заключившие соглашение, будут предоставлять на товары скидку в размере 3% пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. Также отдельные категории нуждающихся в социальной поддержке в соответствии со списками, предоставляемыми комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, смогут приобретать товары народного потребления из согласованного перечня с 10-процентной скидкой от розничной цены.

В течение 2017 года адресная социальная помощь оказывалась населению более чем в 250 торговых объектах Минска. Льготой, предоставляемой в продовольственных магазинах в утренние часы пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, воспользовались свыше 620 тыс. человек. Универмаги города (ОАО "ГУМ", ОАО "ЦУМ Минск", ТКУП "Универмаг "Беларусь", ООО ТД "На Немиге") предоставили 10-процентные скидки на непродовольственные товары через социальные дисконтные карты более чем 30 тыс. гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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