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Часть набережной Свислочи с участком велодорожки временно ограничат для движения

16.01.2018 12:41 — Новости регионов | БелТА  
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Часть набережной Свислочи с участком велодорожки временно ограничат для движения
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временно ограничивается движение по части набережной Свислочи в Минске в районе Дворца спорта и по близлежащему участку велодорожки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Ограничение установлено на период с 17 по 21 января - именно в это время в районе Дворца спорта будет проходить III открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию Minsk Open 2018, который также является этапом Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup. Бонусом программы чемпионата станет республиканский фестиваль здорового образа жизни "Крещенские купания" с количеством участников до 10 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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